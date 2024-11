LIVE – Sinner-Fritz round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo Ilie Nastase sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. L’azzurro ha domato in due set il solido australiano Alex De Minaur mentre lo statunitense ha ribaltato il pronostico contro il russo Daniil Medvedev. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, conche è in vantaggio per 2-1 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il loro ultimo incrocio risale soltanto ad inizio settembre in occasione della finale degli US Open. Sul cemento outdoor di New York fu l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill a prevalere in tre parziali abbastanza lottati per assicurarsi il suo secondo titolo allo Slam. Anche in questo caso la posta in palio è decisamente alta.