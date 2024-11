Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal, Champions League calcio femminile in DIRETTA: scontro diretto cruciale per i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladidi, incontro valido per la 3° giornata della fase a gironi diche si disputerà allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella.Le due squadre, allenate rispettivamente da Massimiliano Canzi e Renee Slegers, cercano la seconda vittoria dopo aver battuto entrambe il Valerenga, squadra norvegese della capitale Oslo (le bianconere sono passate per 1-0 mentre le inglesi per 4-1) ed aver perso entrambe contro il Bayern Monaco, squadra favorita del girone. Le torinesi, contro le tedesche, hanno preso due gol su palle inattive nell’incontro d’andata per un risultato finale di 0-2 mentre le londinesi vennero schiantate ad inizio competizione con un dilagante 2-5.