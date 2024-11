Oasport.it - LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: i lombardi alla prova Procida e Spagnolo

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenutodi, nona giornata dell’di2024! Primo impegno della settimana del doppio turno per i meneghini, che dopo la sfida odierna faranno rotta su Belgrado per affrontare venerdì sera il temibile Partizan.L’EA7 Emporio Armania dare continuità dopo i due successi consecutivi contro Virtus Bologna e Real Madrid, con la squadra di Coach Ettore Messina che è risalita fino al tredicesimo posto con 3-5 di record. Ottimo debutto di Nico Mannion (11 punti contro gli spagnoli), con Neno Dimitrijevic e Zach LeDay decisivi nel successo interno di pochi giorni fa contro i Blancos. I biancorossi hanno anche rialzato la testa in Campionato dopo la pesante sconfitta contro Trento, vincendo al Forum contro la Reyer Venezia domenica scorsa (79-78).