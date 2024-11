LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 92-92 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 9^ giornata dell’di. Partita fondamentale per gli uomini di coach Messina, quasi una prova del nove per capire davvero dove poter arrivare in questo torneo, iniziato malissimo ma migliorato decisamente con le ultime due vittorie consecutive. Di fronte, infatti, la squadra ultima in classifica, ma che nelle ultime stagioni ha spesso regalato grattacapi ai meneghini. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 12 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F592-92FINE QUARTO QUARTO – 92-92, SI FA ALL’OVERTIME!10? –in lunetta per il 92-9210? – Due punti per, 90-929? – Dimitrijevic per l’88-92, time out9? – Tiri liberi per, 88-909? – Mirotic a segno dalla lunetta, 86-908? – L’allunga, 84-888? –avanti di due punti, 84-867? –in lunetta per il -4, 82-867? – Leday a segno per l’80-866? – Mirotic da due,sull’80-855? – 80-83, Messina chiama time out4? –allunga e cerca di mettere ilin cassaforte, 78-834? –sotto di cinque punti, 76-813? – Due punti per ciascuna formazione, 74-812? –si avvicina, 72-791? – Mannion da due per il 69-79FINE TERZO QUARTO 69-7710? –per il -8, 69-779? – Time out per i tedeschi9? – Ricci da due, 67-778? – Leday a segno, 65-747? – Doppia diper il 65-725? – Time out disul 63-725? – 57-68,resta comodamente avanti4? – Tripla diper il 55-633? – Dimitrievic fa quattro punti, 52-632? – Due punti per entrambe le formazioni, 52-592? – Spagnolo a segno per il -7, 50-571? – Procida a segno per il 47-571? – Si riprende, 45-57FINE SECONDO QUARTO 43-5510? – Tripla perper il 43-5510? –allunga dalla lunetta, 43-529? – Volmaro schiaccia per il 38-509? –avanti ancora da 10 punti, 38-488? – Leday a canestro per il 36-467? – Due punti per Procida 36-457? – Mirotic in lunetta da due, 34-436? – Tonut a segno, 31-415? – Tonut a segno per il 31-38, time out4? –torna avanti per 31-333? – Gioco in parità! 31-31, time out3? – Tonut a segno per il 27-312? –a -1, 27-282? – Mattisseck da due, 25-282? – Mattisseck a segno, poi, 23-281? – Mirotic a segno da tre per il 21-261? – Si riparte, via al secondo quartoFINE PRIMO QUARTO 19-2310? –in lunetta per il 19-239? – Spagnolo ancora a segno, 17-239? – Spagnolo a segno per il 15-227? 13-22, time out7? – Leday in lunetta per il 13-206? – Mirotic in lunetta per il nuovo sorpasso, 13-186? – Volmaro per il 13-13, time out Messina5? – Mattisseck per il sorpasso dell’, 13-114? – Procida da tre per il 10-113? – Gli uomini di Messina prendono il largo, 5-112? – Ottime percentuali da tre per entrambe le squadre, 5-91? – Ancorada tre per i 2-61? –a segno da due, 2-31? – Si comincia con la tripla di, 0-3SI PARTE, BUON DIVERTIMENTO!19:55 – Buonasera amici di Sportface.