Inter-news.it - L’Inter paga per… Lukaku: il provvedimento del Giudice Sportivo!

Leggi su Inter-news.it

domenica sera ha pareggiato contro il Napoli. Romelu, grande ex, ha avuto vita difficile sia in campo che con il pubblico di San Siro.– In merito a Inter-Napoli, i provvedimenti delsulla dodicesima giornata, arriva anche una multa per il club nerazzurro. Il motivo, come si legge nel comunicato, è dovuto ai cori contro Romelu: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Per quasi tutta la partita, sin dall’inizio del riscaldamento che nel momento dell’uscita dal campo del calciatore belga, il pubblico non ha di certo riservato un trattamento delizioso all’ex attaccante nerazzurro, reo di aver tradito il club nell’estate del 2023.