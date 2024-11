Quotidiano.net - Lilli Gruber derubata a Villa Borghese. Faceva ginnastica

mentre fa. A quanto apprende l’Adnkronos, la giornalista de La 7, che nel pomeriggio di ieri si è presentata al commissariato Salario Parioli per sporgere denuncia, ha raccontato ai poliziotti di aver subito il furto intorno alle 14 nello storico parco nel pieno centro della Capitale. La conduttrice di Otto e mezzo ha spiegato di aver appoggiato vicino a sé un borsello contenente i due oggetti per svolgere alcuni esercizi e di essersi accorta poco dopo che le era stato rubato. Già nel 2008 la giornalista, allora europarlamentare, aveva subito un furto nella casa di famiglia a sud di Bolzano. In quell’occasione i ladri avevano trafugato diversi gioielli. In casa in Alto Adige era presente la sola sorella della giornalista, Micki. La donna stava dormendo ed è stata svegliata da alcuni rumori; ha visto un’ombra dileguarsi e ha dato l’allarme.