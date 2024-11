Lapresse.it - Licia Pinelli, oggi aperta camera ardente a Milano

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

laper, vedova dell’anarchico ingiustamente accusato per la strage di piazza Fontana, morta ieri all’età di 96 anni.Secondo quanto si apprende laè privata.Chi eraEra la vedova del ferroviere anarchico morto a 41 anni nel dicembre del 1969 precipitando da una finestra della questura di, dove era stato trattenuto per l’esplosione della bomba nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana.Rognini e Pinosi erano sposati nel 1955. Nel 1960 e nel 1961 la nascita delle due figlie, Silvia e Claudia, che negli anni hanno sempre affiancato la madre nelle battaglie per la verità sulla morte del marito, accusato ingiustamente della strage di Piazza Fontana e ricordato come la “18esima vittima innocente” dell’esplosione.