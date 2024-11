Quotidiano.net - L’Eden del Subbuteo è a Firenze

Avviso ai naviganti. Millennials e Gen Z in guardia: ma lo sapevate che il paradiso delè a? Che nessuno provi a dire di non saper di che stiamo parlando. In via Baracca, a Novoli, c’è un negozietto unico nel suo genere che ha riacceso da tempo in città la passione per il calcio da tavolo. Si chiama OldShop. Un tempio formato ditta che dal 2016 ha risvegliato gli appassionati in letargo, schiacciati dall’avvento delle console da gaming. Spasso e socialità passano prima dai giochi vecchio stile come il calcio in miniatura. Da dei visionari che basano il loro business sulla distribuzione di ristampe di basi e miniature dipinte a mano in ossequio all’originale. Ma con un altissimo grado di personalizzazione. Così chiunque può avere tra le mani la sua squadra personalizzata.