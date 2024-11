Chietitoday.it - Leader della crescita 2025: quattro aziende del Chietino nella nuova classifica del Sole24Ore

Leggi su Chietitoday.it

Come ogni anno il team di esperti delha stilato la”, dove si segnalano leche più sono cresciute. In totale la lista ne contiene 500 e di queste 22 sono in Abruzzo, 4 nele una è proprio in città. Vediamo allora quali.