Latinatoday.it - Le denunce dei migranti sfruttati non bastano: cosa (non) è cambiato dopo la morte di Satnam

Leggi l'articolo completo su Latinatoday.it

Il sogno dell’arrivo in Italia si infrange in una campagna alle porte di Roma, dentro un container con i materassi per terra e neanche l’acqua corrente. La paga, quando arriva, è di 5 euro l’ora ma le ore di lavoro sono anche 12 e il primo mese passa senza stipendio perché bisogna coprire le.