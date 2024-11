Ilfoglio.it - Le città di sinistra e l’antisemitismo che non hanno visto arrivare

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

In un recente articolo per il Mulino, “I nuovi nazionalpopulismi e le”, lo storico Alfonso Botti riflette sul dato, interessante, che in pressoché tutti i paesi europei, e l’Italia no. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti