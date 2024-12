Agi.it - Le 4 priorità (e le 4 azioni) votate da 150 top manager per un digitale davvero sostenibile

AGI - Un tema complesso (non complicato) che necessita di risposte semplici (non semplicistiche). Un'ardua missione quella dei 150 Topche per due giorni si sono confrontati alla terza edizione degli Stati Generali della Sostenibilità, il think tank costituito nel 2022 dalla Fondazione per la Sostenibilità, la più importante Fondazione di ricerca riconosciuta in Italia dedicata ad approfondire i temi della sostenibilità. E quando si parla di sostenibilità eè enorme il rischio di non comprendere la reale portata dei cambiamenti, da un lato, o di perdersi tra soluzioni per nulla concrete, dall'altro. Per questo il vertice si è concluso con l'individuazione di quattrostrategiche e quattroscelte da Ceo, Cio, Cfo e altri “C-Level” delle più grandi aziende del Paese (tra le tante Consob, Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAS, ISTAT, RAI, ENI, Edison, SNAM, Plenitude).