Ravennatoday.it - Lavori sulla rete idrica: possibili irregolarità nell'erogazione dell'acqua

Leggi su Ravennatoday.it

a Lugo. Hera informa che giovedì 14 novembre interverrà dalle 8:30 alle 15 in via Gorizia all’incrocio con via Sammartina per l’efficientamento. L’intervento coinvolgerà via Paurosa (dal civico 68 al 74), via Gorizia (da via Nervesaa Battaglia a via.