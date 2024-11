L’audizione di Raffaele Fitto al Parlamento Ue | Non sono qui a rappresentare un partito Il Next Generation Eu? Oggi voterei a favore

Leggi l'articolo completo su Open.online

Da Bruxelles – L’inglese disarà pure un po’ arrugginito, ma nel suo discorso le parole “magiche” citutte: «rilancio della competitività», investimenti strategici per la difesa, mantenimento degli obiettivi per il clima. Per il ministro italiano, proposto da Giorgia Meloni per andare a far parte della nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen, è arrivato il momento della prova del nove., martedì 12 novembre, è il giorno delle audizioni dei sei candidati alla vicepresidenza della Commissione Ue. Tre su tutti: il francese Stéphane Séjourné, la spagnola Teresa Ribera e, appunto,. Tutti gli occhi a Bruxellespuntati proprio sul commissario-designato italiano, la cui nomina ha creato non pochi mal di pancia a Liberali, Verdi e Socialisti, che pure fanno parte della maggioranza.