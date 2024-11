Terzotemponapoli.com - L’Atalanta vista da Sacchi e Prandelli

daLe parole di Arrigo, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulla lotta scudetto che sta coinvolgendo anche.Arrigoha vinto nel 1988 lo scudetto con il Milan e i rossoneri non trionfavano dal 1979. Oggi guarda con interesse all’ipotesi che vi riescadi Gasperini e ne parla su La Gazzetta dello Sport.IL GIOCATORE CHE STA SORPRENDENDO – “Retegui. É capocannoniere del campionato. Arrivato all’ultimo momento, dopo l’infortunio di Scamacca, si è subito integrato. É sempre inserito bene nel gioco, segna in tutti i modi e i compagni lo servono. Ma il vero uomo decisivo delè un altro: Gasperini. Lui è un autentico maestro. Insegna calcio, aiuta i giocatori a crescere, li stimola, li allena tantissimo e da ognuno di loro ottiene il massimo.