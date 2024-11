Leccotoday.it - L'artista lecchese amato dai vip che inventa il 'casco-presepe'

Leggi su Leccotoday.it

Undel, che miscela l'abilità artigiana a intuizioni quasi visionarie. Pino Carvelli, 68 anni, conosciuto da sempre nel territorio come ristoratore, originale poeta, ma anche per avere calcato i palcoscenici della tv e dello spettacolo (persino come sosia di personaggi famosi).