Baritoday.it - Laboratorio pazzo comico

Leggi l'articolo completo su Baritoday.it

Alarriva un evento pieno di risate e follia da non perdere!Appuntamento a Bari per una serata #PAZZESCA! "" Un gruppo di comici pugliesi si ritroverà il pomeriggio presso il teatro per preparare e creare un vero e proprio spettacolo serale.