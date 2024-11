La visione anticonvenzionale di Elio Fiorucci in mostra a Milano

Leggi l'articolo completo su .com

Life&People.it La retrospettiva autobiografica dedicata aa La Triennale arriva per portare luce al triste grigiore di una fredda e nebbiosa. Il Palazzo dell’Arte, istituzione culturale lombarda, è pronto ad accogliere, – lafino al 16 marzo 2025 – l’universo multicolore del designer e visionario milanese, noto cacciatore di tendenze, uno dei pochi a cui è concesso l’appellativo di “imprenditore della moda” e la cui presenza continua a incombere nella contemporaneità, nonostante per anni caduta nell’oblio. Un evento organizzato in occasione del decennale dalla scomparsa dell’imprenditore e artista che nel colore trovò la cifra distintiva della sua produzione; a 10 anni dalla sua morte, l’eredità dinell’arte è qualcosa di imponente.Nello spazio allestito dal regista e scenografo teatrale Fabio Cherstich, sono raccolti cinquecento oggetti, in un viaggio emozionale che rievoca la genialità creativa e anticonformista di un’anima poliedrica che è riuscita a rivoluzionare il mondo della moda, diventandone un interprete e protagonista indiscusso a livello internazionale.