Fanpage.it - La storia di Alessandra Matteuzzi: dall’omicidio a Bologna alla condanna dell’ex Giovanni Padovani

Leggi su Fanpage.it

, 56 anni, è stata uccisa a martellate sotto casa dall'ex fidanzato, 27 anni, il 23 agosto 2022 a. L'ex compagno è statoto in primo grado per omicidio pluriaggravato. Durante il processo in appello, è stata chiesta per lui la conferma della pena.