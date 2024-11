Ilfoglio.it - La serie Nudes 2 e il tema del revenge porn

Leantologiche sono sempre racconti sfidanti da maneggiare. Il continuo cambio di personaggi e di ambientazioni rendono difficile l’opportunità di immedesimazione e la trasmissione degli elementi più emotivi delle storie. Questo aspetto viene spesso ovviato dalla presenza di unforte e unificante e in questo non fa eccezione2, disponibile su RaiPlay nel suo secondo capitolo. Tre storie, suddivise su tre episodi ciascuna (in totale nove) che innestano un elemento di novità rispetto alla stagione precedente. Qui ilraccontato – quello delche faceva da collante anche nella prima stagione e nel format originale nordeuropeo – è declinato non solo nel mondo degli adolescenti ma anche in quello degli adulti. Si indaga quindi come certe problematiche possano riguardare anche l’ambito dei genitori (e degli adulti in generale), di come questo aspetto sia difficile da affrontare per chi non ne ha gli strumenti (o ha anche solo una differente alfabetizzazione tecnologica) e di come possa portare a gravi riverberi sulla vita pratica ed emotiva delle persone coinvolte.