Repubblica.it - La nipote avvocata di Messina Denaro ora lavora al ministero dell’Istruzione

Leggi l'articolo completo su Repubblica.it

Il Miur: “E’ vincitrice di un concorso e si occupa di pensioni all’ufficio scolastico regionale per il Lazio”. I magistrati indagano ancora sulla famiglia per scoprire chi è “Fragolina” citata nei pizzini del superlatitante. “Fragolone”, la madre Rosalia, è in carcere. Come il.