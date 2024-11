Riminitoday.it - La capolista Rivierabanca ospita Avellino per l'infrasettimanale

Leggi l'articolo completo su Riminitoday.it

Dopo la vittoria nel derby con Pesaro, laRimini non ha tempo per adagiarsi sugli allori: mercoledì 13 novembre, alle 21, il Flaminio farà infatti da palcoscenico per l’ennesima, nella quale i biancorossi dovranno vedersela con la neopromossaBasket.La.