Kimi Antonelli fa una rivelazione su Ayrton Senna

Unanon ha avuto modo di assistere alle gesta del grandein F1, ma il giovane italiano ha ammesso di considerare il mitico pilota brasiliano come un riferimento. Il diciottenne, che il prossimo anno sostituirà Lewis Hamilton alla Mercedes, è uno dei tanti piloti ha tratto ispirazione da.L’eredità dinel mondo della F1 è destinata a vivere per molti anni. Come si sa, la sua carriera è finita dopo il tragico incidente di Imola nel 1994, che purtroppo gli è stato fatale. Tuttavia, il tre volte campione del mondo ha lasciato il segno in pista con quei titoli e il suo lavoro di beneficenza fuori dalla pista ha continuato a crescere nonostante la sua scomparsa, evidenziando la sua influenza.Durante un’intervista con il sito ufficiale della F2,ha spiegato comesia entrato in rotta di collisione con lui: “Non ho avuto modo di vederlo correre con i miei occhi durante la mia vita, ma ho visto dei video e grazie a quelli ho potuto capire quanto fosse speciale.