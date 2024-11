Kate Middleton la principessa torna in società

Leggi su Dailynews24.it

Dopo un periodo di assenza per via della chemioterapia, lasi mostra a viso scoperto in occasione del Remembrance Sunday, cerimonia di commemorazione per i combattenti inglesi caduti. Per l’occasione, tenuta a Whitehall, indossa un cappotto nero di Catherine Walker, un cappellino con delle piume ed una spilla con dei papaveri, omaggio per .L'articolo, lain