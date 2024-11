Ilrestodelcarlino.it - Kappabi, prima gioia stagionale. Ma la classifica resta complicata

Finalmente! Il recupero contro Lucrezia valido per la seconda giornata di serie A2 di calcio a5, ha regalato alla compagine potentina lapiena, da tre punti. Sospeso per impraticabilità del terreno di gioco a causa della condensa che si era accumulata, l’incontro riprendeva dallo 0-1 per i Buldog e Potenza Picena è riuscita ad avere la meglio 5-2. La vittoria tanto cercata, quella necessaria per togliere lo zero in, anche se siin ultima posizione (4 team appaiati) con il campionato giunto al quinto turno. Dopo il 2-2 dell’intervallo, nella ripresa ecco il 3-2 e quando gli avversari hanno deciso di attuare la rischiosa mossa del portiere di movimento, i giallorossi hanno saputo sfruttare gli spazi per segnare le reti della staffa. Successivamente la società ha annunciato il ritorno di Giuseppe Moro (già co-allenatore dellasquadra la scorsa stagione) nello staff tecnico.