Juventus-Arsenal oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Partita di grande fascino per la Vecchia Signora., martedì 12 novembre, alle ore 18:45 si gioca Juvents-, terzo appuntamento valido per il girone C delladi. Tra le mura amiche di Biella le bianconere si apprestano ad affrontare una sfida molto impegnativa, per cui saranno chiamate ad una grande prestazione.Certo, l’entusiasmo non manca. Le ragazze guidate da Mister Massimiliano Canzi al momento guidano la classifica del Campionato di Serie A con quattro punti di scarto rispetto alle inseguitrici. In Europa invece il conto recita una vittoria, sofferta ma proficua, sul campo del Valerenga, e una brutta sconfitta contro la corazzata del Bayern Monaco (2-0).Inutile dire che la disputa con la Gunners sarà fondamentale per le gerarchie del raggruppamento.