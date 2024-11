Calcionews24.com - Juve, infortunio Cabal: Giuntoli guarda agli svincolati? Le ultime

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

, dopo l’dii bianconerino al mercato: si cerca tra glio si aspetta gennaio? Non arrivano buone notizie dalla Colombia con il terzino dellache farà ritorno anticipato a Torino per unche lo terrà lontano dal campo per molto tempo. Dopo l’die Bremer, la coperta in difesa è sempre più corta .