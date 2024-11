Lapresse.it - Jannik Sinner premiato a Torino: è il nuovo numero 1 del ranking ATP 2024

è statocon la prestigiosa coppa del1 del mondo delATP per il. Il tennista azzurro, fresco vincitore degli Australian Open e degli US Open, ha ricevuto il trofeo dalle mani del presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, succedendo al leggendario Novak Djokovic.Durante la cerimonia,ha voluto sottolineare l’importanza di questo riconoscimento, esprimendosi sia in italiano che in inglese: “Non c’è posto più bello di festeggiare questo trofeo,è sempre stato speciale, dove ho esordito in Coppa Davis e giocato qui tre volte”. Ha poi ringraziato calorosamente la sua famiglia, il suo team e i tifosi: “Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio team e tutti quelli che mi supportano. Grazie anche ai tifosi”, ha aggiunto con evidente emozione.