Italia-Cina: conclusa a Canton visita Mattarella

, 12 nov. (Adnkronos) - Con la tappa asi èlain, iniziata a Pechino giovedì scorso, del Presidente della Repubblica, Sergio, che sta rientrando a Roma. "Sei giorni -ha sottolineato il Capo dello Stato incontrando la collettivitàna della circoscrizione consolare- di intensi rapporti, colloqui, incontri, tutti contrassegnati da grande amicizia, volontà di collaborazione bilaterale innanzi tutto trae anche nell'ambito dell'Unione europea per la collaborazione tra Unione europea e. Una somma di incontri caratterizzati da grande amicizia, dalla volontà di accrescere la collaborazione, da comprensione reciproca, dalla volontà di sviluppare nei vari versanti questa collaborazione". "E in quest'ampia regione, in un territorio così ampio vi sono molti legami che riguardano vari settori in cui si svolge, si traduce questa collaborazione trae voi ne siete interpreti ed è un piacere ringraziarvi per quel che fate e assicurarvi che la Repubblica vi è sempre vi