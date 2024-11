Ilgiorno.it - “Intoccabile“. L’invenzione a prova di ladri

Una bici elettrica che si può parcheggiare ovunque senza il timore che venga rubata, grazie al sistema antifurto integrato. È Untouchable, l’e-bike ideata e realizzata da 5R Service&Consulting, realtà monzese attiva nel settore della mobilità sostenibile: anche lei è stata presentata agli operatori esteri nell’ambito del progetto Bike Economy di Camera di Commercio, suscitando interesse per il suo sistema antifurto innovativo. "Abbiamo una ciclofficina a Monza e molti nostri clienti ci hanno fatto notare che in tanti adoperano poco la bici, o non la usano proprio per nulla, per timore che gliela rubino – spiega Massimo Pezzini di 5R Service&Consulting –. L’alternativa è caricarsi del peso di catene e catenacci. A fronte di questo abbiamo pensato: perché non costruiamo una bicicletta standard, base, elettrica e bella, con caratteristiche tali da essere usata in città ma con un dispositivo che non renda possibile il furto? Così è nata Untouchable, con l’idea di renderla non rubabile quando si posteggia, specialmente nella prima mezz’ora-ora, che è il momento più critico su questo fronte.