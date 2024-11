Inter-news.it - Inter, l’attacco è scarico. Tanti errori, anche decisivi – CdS

dell’è completamente. Non arrivano gol, arrivano soloe la squadra ne risente. Alcuni stop sono conseguenza dei numeri del reparto offensivo, spiega il Corriere dello Sport.FUORI FORMA –dell’non vive un momento di forma strabiliante, anzi tutto il contrario. L’unico che sembrava in una stagione di grazia, Marcus Thuram, è fermo già da tempo in zona realizzativa. Il francese ha segnato il suo ultimo gol in Champions League con lo Young Boys, ma in campionato non gonfia la rete dalla tripletta con il Torino del 5 ottobre. Più di un mese a secco per un attaccante che ha fatto solo marcature multiple: 7 gol in Serie A segnati in appena 3 partite su 12 disputate. Veramente poco., tuttoin crisi!CRISI – Che Lautaro Martinez non sia lo stesso di dodici mesi fa è chiaro ormai.