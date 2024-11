Fanpage.it - Inizia la ricerca (inconsapevole) di cuccioli da acquistare come regalo di Natale: i percorsi giusti e i dubbi da affrontare

Per chi desidera regalare un cane aè questo il periodo in cui si concentrano le ricerche per finalizzare l’acquisto entro i termini stabiliti dalla legge. Tuttavia, non è solo questo l’aspetto da considerare: pensare alle adozioni in canile o ad accogliere in casa un cane adulto può rivelarsi la scelta migliore.