Lanazione.it - Infermiere di famiglia. Un incontro informativo

Si è svolta alla Farmacia comunale Massa Marittima l’iniziativa dal titolo "Sanità territoriale, l’diincontra la comunità". "L’è nato dalla volontà di spiegare ai cittadini come funziona la nuova sanità territoriale – spiega Grazia Gucci, assessore comunale alla Sanità e al Sociale – con un focus particolare sull’di, l’ambulatorio infermieristico e la centrale operativa territoriale. Pensiamo che momenti di approfondimento come questi, siano fondamentali per aiutare le persone a conoscere i servizi attivi sul territorio e come poterli utilizzare. Il Comune di Massa Marittima promuoverà altri incontri informativi in cui verranno nuovamente affrontati questi argomenti. Lo faremo anche in occasione della prossima apertura della casa di comunità".