Incidenti stradali | morta 15enne investita nel Mantovano

Milano, 12 nov. (LaPresse) – E’all’ospedale Maggiore di Parma la ragazza di 15 annida un’auto guidata da una 26enne a San Benedetto Po, nel. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane era appena scesa dall’auto e stava attraversando la strada, quando è statada un’auto che l’ha sbalzata per quasi 20 metri. Le condizioni della giovane, G. C., sono apparse subito gravissime, tanto da essere trasportata in elisoccorso a Parma. Laè stata rianimata sul posto, ma il flebile battito è cessato poco dopo l’arrivo in ospedale. L’incidente è avvenuto dopo le 14 sulla strada provinciale ex SS496, in aperta campagna, quando lastava presumibilmente rientrando a casa dopo la scuola. La donna alla guida dell’auto che l’haè risultata negativa all’alcol test.