Viterbotoday.it - Incidente nella notte sulla Commenda, ferito 22enne

in stradaa Montefiascone. Intorno alle 2,30, per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è finita fuori strada all'altezza del chilometro 9 e nei pressi di una curva. Un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite nell'impatto, fortunatamente non gravi.