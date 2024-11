Salernotoday.it - Incidente nel Cilento, tamponamento tra due auto lungo la Bussentina

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

Paura, oggi pomeriggio,la, dove si è verificato untra duemobili nei pressi dei semafori tra Caselle in Pittari e Sicilì. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per accertamenti e gestire la viabilità.