Incidente in piazza Beccaria | auto si schianta contro Porta alla Croce

Firenze, 12 novembre 2024 –nella mattinata di oggi, 12 novembre, all’altezza del passaggio pedonale in. Un’, per cause ancora da chiarire, ha finito la sua corsandosi. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’. Il mezzo, che procedeva in direzione del viale Giovine Italia, ha divelto i paletti di sicurezza che cingono lamonumentale e ha poi sbattutole mura. Sul posto i vigili urbani per mettere in sicurezza la zona e per i rilievi.