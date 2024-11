Torinotoday.it - Incidente a Torino Vallette: auto si ribalta dopo uno scontro, paura per una donna incinta

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

Attimi dinella mattinata di oggi, martedì 12 novembre 2024, per unavvenuto all'incrocio tra corso Scirea e via Druento a. Si è trattato dellofra due, una delle quali si èta in carreggiata. A bordo di quest'ultima viaggiava unain stato di.