Incidente a San Benedetto Po, giovane investita da un'auto: è gravissima

SanPo (Mantova), 12 novembre 2024 – Gravissimoa SanPo, in provincia di Mantova, lungo la Provinciale, ex Strada Statale 496. Qui un pedone è stato investito damobile di passaggio e scaraventato sull’asfalto in seguito all’impatto. Si tratta di unadonna, secondo le prime informazioni arrivate, soccorsa in arresto cardiocircolatorio e trasportata in codice rosso all’ospedale di Parma con l’elicottero. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti altri mezzi di soccorso e i carabinieri che devono ricostruire l’esatta dinamica, accertando eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro al momento se lastessa attraversando la Provinciale o se sia stata falciata a bordo carreggiata. Saranno i rilievi di rito a stabilirlo.