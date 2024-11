Viterbotoday.it - Incendio nella notte, a fuoco appartamento sulla Cassia

Leggi l'articolo completo su Viterbotoday.it

nellea San Lorenzo Nuovo.tarda serata di ieri, lunedì 11 novembre, fiamme sono divampate in undi una piccola palazzinavia. I, partito per cause ancora da accertare, ha coinvolto principalmente la cucina e il soggiorno, provocando danni.