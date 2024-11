Brindisireport.it - Incendio auto di sera in pieno centro abitato: è dolo. Intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Brindisireport.it

ORIA - Un'è andata in fiamme mentre era parcheggiata in, a Oria. La matrice èsa. È accaduto intorno alle 19:30 di oggi, martedì 12 novembre 2024. Diversi passanti hanno assistito alla scena, in quanto la Lancia (questa la marca dell') era parcheggiata.