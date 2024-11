Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Lukaku: quando? Parlano Schwoch e Alvino

A Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Stefan. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centravanti (anche del club partenopeo). “è in difficoltà, non sta facendo bene e non so qual è il motivo. In questo momento ilè manchevole di un attaccante, non è ilche s’aspettava Conte. E’ stato fermo per tanto tempo, poi ha fatto dei carichi che ora dovrebbero essere smaltiti”. Il gol diin Milan-“Sul goal fatto a Milano lui si è trovato staccato da Pavlovic che gli è rimbalzato addosso.se prende velocità e sicurezza nei propri mezzi diventa difficile da marcare. Però può e deve fare meglio. Nessuno meglio di Conte può sapere cosa può avere da, poi può anche capitare un periodo in cui non stai bene per la condizione fisica”.