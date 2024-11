Forlitoday.it - Il ministro Salvini in visita al nuovo carcere: "Tempi certi di ripartenza del cantiere, si termina tra tre anni"

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

pronto tra tre: è la data che ha speso ildelle Infrastrutture e leader della Lega Matteonel corso del sopralluogo di stamattina, martedì, nella grande struttura in costruzione nella campagna tra i Romiti e il Quattro, in via Celletta dei Passeri. La prima.