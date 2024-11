Ilrestodelcarlino.it - Il maltempo cancella la partita ma non foto ricordo e aneddoti

Purtroppo ildella scorsa settimana ha rovinato il programma del giorno della memoria del baseball reggiano. Ladi slow pitch non si è potuta disputare per l’impraticabilità del diamante reggiano. Così non è rimasto che ritrovarsi all’impianto, sotto la gradinata, per due chiacchiere immancabili ricordando antichidi un baseball passato e ledi rito vicino alle targhe dedicate ai grandi dirigenti Bicio Carmeli, Gianfranco Marchi, Vannuccia Piccinini e Giorgio Caselli. Tra gli altri erano presenti da Bologna Elio Pasquali e Sandro Spisni, da Parma il mitico ricevitore Giancarlo Flocco e si è rivisto il reggiano e storico ds Giuliano Signifredi. La mattinata si è poi conclusa alla vicina Club House col pranzo coi familiari.