Quicomo.it - Il magico borgo da 7 abitanti in provincia di Como avrà una nuova strada: stanziati 500mila euro dalla Regione

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

Come in una fiaba, Erbonne (in copertina e sotto foto di Maurizio Moro) è unmeraviglioso, un luogo lontano dal turismo di massa, facilmente raggiungibile da. Tra poco la situazione viabilistica per arrivare in questo gioiellino migliorerà ulteriormente perché