Il governo riapre i termini sul concordato preventivo nuova scadenza il 12 dicembre

La notizia era nell’aria già da diverso tempo, ma dopo l’ultimo Consiglio dei ministri è arrivata la conferma: idelsono stati riaperti e, per aderirvi, gli aventi diritto avranno tempo fino al 122024. Alla base di questa scelta c’è la volontà dell’esecutivo di attrarre più risorse dal patto fiscale con i cittadini, con i fondi che verranno subito dedicati a sovvenzione della Manovra 2025. Il rischio flop per la misura era troppo alto, con solo pochi cittadini che avevano deciso di aderire al, motivo questo che ha spinto al rivedere i piani., il nuovo termine è al 12Con la riapertura deiprevisti dal, le partite Iva hanno tempo fino al 12per aderire al. È bene, inoltre, sottolineare che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha chiarito che l’intervento adottato non rappresenta una proroga, in quanto questa avrebbe fatto slittare il conteggio delle risorse recuperate dal “Fisco amico” e, dunque, il loro utilizzo.