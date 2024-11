Il dott. Tortorici ospite a Geo&Geo per parlare di gentilezza

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 novembre 2024 – Un gesto o una parola gentile, educazione e rispetto, dare qualcosa senza ricevere nulla in cambio: la Giornata mondiale dellanasce proprio per ricordare questi valori così importanti, che purtroppo nella nostra società vanno sempre più perdendosi. Ed è proprio in questa giornata che il. Marcodella Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto è stato invitato comenel programma Geo&Geo di Rai 3.Ilè stato, infatti, preso come esempio diper come svolge il suo lavoro e per come, con tante iniziative solidali, la sua farmacia sociale sostiene molte realtà e fa qualcosa per il prossimo. “Esserea Geo&Geo è per me un grande onore. Per essere corretto direi che si puòdiin ogni farmacia in Italia, dove il farmacista riceve il cittadino, lo consiglia e cerca di trovare una soluzione insieme per il suo benessere.