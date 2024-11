Laverita.info - Il concordato smentisce la favola sugli autonomi evasori incalliti

L’esecutivo vuole aumentare i tagli Irpef con gli introiti del patto nato per far emergere i redditi non dichiarati. L’incasso è inferiore alle attese: per la Cgia il motivo è che la propensione al nero è minore di quanto si creda.