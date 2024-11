Agi.it - Il centrosinistra 'occupa' l'Umbria, ma la chiusura sarà senza big

AGI - A una settimana dal voto in, i leader dell'opposizione intensificano la loro prenella Regione diventata, dopo la sconfitta in Liguria, una sorta di linea del Piave per il. In particolare la segretaria del Pd ha fatto contare nove tappe in meno di ventiquattro ore: ieri Schlein ha toccato Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Città di Castello, Bastia Umbra. Oggi è stata la volta di Foligno, Gualdo Cattaneo ed Amelia. La sfida della segretaria dem è all'astensionismo. La strategia è la stessa di sempre: "Casa per casa, strada per strada", come ama ripetere. Una strategia che, dicono i dem, ha portato il Pd a diventare primo partito in Liguria, nonostante la sconfitta. A differenza della Regione di Ponente, inla coalizione si presenta compatta e larga, un fattore che dovrebbe infondere ottimismo fra le truppe dem.