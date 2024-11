Modenatoday.it - Il carcere "in Piazza Grande", il Consiglio Comunale incontra il Sant'Anna

Said è un semilibero, esce al mattino e torna nel primo pomeriggio. È detenuto aldida cinque anni e denuncia il sovraffollamento che c’è. Ma Said è uno dei “fortunati”, perché è uno dei pochi (una trentina in tutto) che ha la possibilità di lavorare fuori, in una cooperativa.